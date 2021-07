Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi s’active pour l’avenir d’une pépite !

Publié le 22 juillet 2021 à 11h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG et alors qu’il fait partie des jeunes talents actuels les plus prometteurs du club de la capitale, Ismaël Gharbi serait en pleines négociations pour une prolongation.

Depuis le début du projet QSI et le rachat du PSG par le Qatar en 2011, Nasser Al-Khelaïfi doit gérer un phénomène qui ne cesse de se répéter année après année : l’exode des titis du club. Trop souvent barrés par les superstars recrutés en équipe première qui ne laissent presque pas de perspective d’évolution, les talents du PSG sont amenés à partir avant de passer professionnel, comme ce fut le cas ces dernières années pour Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Adil Aouchiche, Tanguy Kouassi et bien d'autres. Et Nasser Al-Khelaïfi souhaite éviter un nouveau cas de ce genre…

Le PSG s’active pour Ismaël Gharbi