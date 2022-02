Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi, Pochettino... Le PSG se mobilise pour retenir Mbappé !

Publié le 16 février 2022 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour la saison prochaine. Alors que la star française a offert la victoire aux Parisiens face au club merengue ce mardi soir en Ligue des Champions, le PSG a multiplié les sorties médiatiques pour la convaincre de rester à Paris.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a de grandes chances de porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement le 1er juillet. Malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi espère toujours voir Kylian Mbappé parapher un nouveau bail pour pouvoir continuer son aventure au PSG, et il l'a bien fait savoir. « Kylian (Mbappé) est un grand champion, avec un mental d'acier. C'est un professionnel exemplaire. Et je peux confirmer qu'il ne pense qu'à gagner ces matches-là. Il est fier de jouer au Paris Saint-Germain. Fier de représenter sa ville et son pays et il le sera toujours », a confié le président du PSG au Canal Champions Club avant le coup d'envoi de PSG-Real Madrid ce mardi soir.

Auteur d'une prestation XXL au Parc des Princes lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, Kylian Mbappé a offert la victoire à son équipe grâce à un but venu d'ailleurs inscrit à la toute dernière minute de jeu. Interrogé peu après le coup de sifflet final de la partie, le champion du monde français a fait passer un message clair sur son avenir au PSG et sur son possible départ vers le Real Madrid. « Je suis sûr que tout le monde parle de moi maintenant. Je suis heureux d'être un joueur du PSG. Je vais tout donner pour la qualification. (...) C'est un rêve d'avoir tous ces gens qui scandent mon nom comme ça. C'était un objectif très important. Je sais que je joue pour l'une des meilleures équipes du monde. Je vais tout donner pour le reste de la saison. Je n'ai pas décidé de mon avenir. Ce qui s'est passé ce soir n'influencera pas mon avenir » , a expliqué Kylian Mbappé au micro de Movistar , avant d'en rajouter une couche auprès de RMC Sport . « J'ai voulu me concentrer sur le football. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Tout le monde sait un peu tout, tout le monde parle pour rien dire. La vérité, c'est que j'étais concentré pour aider l'équipe. Il faudra encore le montrer le 9 mars. Je suis vraiment concentré et content d'être au PSG. Je n'ai pas attendu de jouer le Real Madrid un soir de février pour savoir que je joue dans l'une des meilleures équipes du monde », a ajouté l'attaquant du PSG.

