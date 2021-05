Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est menacé pour une autre star en plus de Mbappé !

Publié le 3 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid est annoncé avec insistance sur les traces de Kylian Mbappé, le club merengue envisagerait également de recruter une autre star du PSG cet été.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid a des vues sur Kylian Mbappé depuis maintenant plusieurs années et souhaite profiter du flou contractuel de l’attaquant français au PSG pour l’attirer l’été prochain. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Mbappé est en plus réticent à l’idée de se réengager sur le long terme avec le club francilien. Mais le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, peut également craindre le Real Madrid pour un autre de ses joueurs-clés…

Le Real Madrid a des vues sur Marquinhos

Comme l’a indiqué L’Equipe dimanche dans ses colonnes, le Real Madrid surveillerait de très près la situation de Marquinhos. Récemment prolongé jusqu’en juin 2024, le capitaine brésilien du PSG enchaine les performances XXL, et le club merengue pourrait envisager de passer à l’attaque pour Marquinhos dans le but d’assurer la succession de Sergio Ramos et Raphaël Varane, annoncés sur le départ en fin de saison au Real Madrid. Le PSG est donc prévenu…