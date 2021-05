Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse sortie sur un énorme échec de Longoria !

Publié le 2 mai 2021 à 14h10 par La rédaction

Olivier Ntcham traverse une période compliquée depuis son arrivée à l'OM. Mais son ancien entraîneur a tenu à faire relativiser le passage raté du milieu de terrain.

L’aventure d’Olivier Ntcham à l’OM n’est sûrement pas comme il avait pu l’espérer. Tout d’abord, le joueur qui appartient toujours au Celtic a vu André Villas-Boas quitter le club pour ne pas avoir validé sa venue. Puis sous Jorge Sampaoli, les choses ne se sont pas arrangées, le Français étant très peu utilisé par le technicien argentin. Un passage très compliqué pour Olivier Ntcham, qui était titulaire indiscutable en Ecosse. Son ancien entraîneur s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet.

« Parfois l'herbe n'est tout simplement pas plus verte ailleurs »