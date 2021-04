Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est bien parti pour perdre l’une de ses stars !

Publié le 8 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur de la Juventus en vue du prochain mercato estival, Mauro Icardi rêverait de retourner jouer en Italie. Et Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc laisser partir l’une de ses grosses stars du moment…

Si l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé est encore loin d’être fixé au PSG avec des prolongations de contrat qui s’éternisent, celui de Mauro Icardi pourrait être encore plus mal embarqué. En effet, le buteur argentin fait l’objet de nombreuses spéculations depuis quelque temps, et il se dit qu’il pourrait être sacrifié par la direction du PSG afin de récupérer des liquidités et de libérer de la masse salariale pour que le président Nasser Al-Khelaïfi puisse attirer une nouvelle star, du calibre de Lionel Messi par exemple. En attendant, l’avenir d’Icardi continue de faire couler beaucoup d’encre en Italie…

Icardi voudrait retourner en Serie A

Tuttosport a en effet révélé mercredi que Mauro Icardi rêverait de retourner en Italie pour la suite de sa carrière, un pays qu’il avait quitté en 2019 pour rallier le PSG. De plus, maintenant qu’il est barré par la rude concurrence de Moise Kean qui pourrait être conservé l’été prochain à l’issue de son prêt, Icardi aurait donc une raison supplémentaire de quitter le Parc des Princes. Nasser Al-Khelaïfi est prévenu…