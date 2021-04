Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar reçoit un gros message pour son avenir !

Publié le 8 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Neymar au PSG semble encore incertain, son coéquipier espagnol Ander Herrera affiche son envie de le prolonger rapidement avec le club de la capitale.

Comme le10sport.com vous l’a récemment expliqué, le clan Neymar et le PSG ne sont plus très loin d’un accord total pour une prolongation de son contrat jusqu’en juin 2026. Leonardo touche donc au but dans ce feuilleton, et malgré les récentes spéculations lancées par la presse espagnole, Neymar se dirige tout droit vers une prolongation au PSG. Interrogé mercredi au micro d’Europe 1, son partenaire Ander Herrera a évoqué ce dossier en affichant son souhait de voir l’attaquant brésilien rester encore longtemps au PSG.

« On veut qu’il reste »