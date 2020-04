Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a une solution incroyable pour garder Mbappé !

Publié le 11 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Désireux de prolonger au plus vite le contrat de Kylian Mbappé au PSG, Nasser Al-Khelaïfi envisagerait pour cela de faire venir un certain… Zinedine Zidane !

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG se trouve menacé avec Kylian Mbappé. En effet, Zinedine Zidane rêverait de travailler avec le jeune phénomène français, et cet intérêt porté par l’entraîneur français du Real Madrid serait réciproque. Mbappé, qui a toujours laissé la porte ouverte à Zidane, n’aura plus qu’une année de contrat avec le PSG en juin prochain. Du coup, Nasser Al-Khelaïfi aurait une nouvelle stratégie pour parvenir à le prolonger…

Un PSG avec Zidane pour convaincre Mbappé ?

Comme l’a révélé Mundo Deportivo vendredi, la direction du PSG pourrait mettre en place un plan assez fou : tenter d’attirer librement Zinedine Zidane au terme de son contrat avec le Real Madrid en juin 2022 afin de parvenir à convaincre Kylian Mbappé de s’inscrire sur le long terme au Parc des Princes. Reste désormais à savoir si Nasser Al-Khelaïfi parviendra à atteindre cet objectif XXL avec Zidane.