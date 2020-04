Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a tenté un coup légendaire pour remplacer Cavani !

Publié le 22 avril 2020 à 3h45 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre afin de succéder à Edinson Cavani, dont le contrat arrive à échéance à l'issue de la saison, le PSG a bien tenté de s'offrir Karim Benzema. En vain...

Cet été, le Paris Saint-Germain pourrait bien se mettre en quête d'un nouvel avant-centre. Et pour cause, non seulement le contrat d'Edinson Cavani arrive son terme, et aucune prolongation ne semble se dessiner, mais le club de la capitale n'est apparemment plus sûr de vouloir lever l'option d'achat de Mauro Icardi estimée à 70M€. Par conséquent, le PSG pour prendre le risque de se lancer sur le très difficile marché des buteurs. Et dans cette optique, les Parisiens ont tenté un énorme coup.

Le PSG a tenté Benzema