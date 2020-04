Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ibrahimovic, Thiago Silva... Leonardo veut refaire le coup !

Publié le 22 avril 2020 à 3h15 par A.M.

Comme en 2012, lorsqu'il avait profiter des besoins financiers du Milan AC pour s'offrir Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic, Leonardo compte bien encore une fois aller piocher dans son ancien club. Cette fois-ci, ce sont Ismaël Bennacer et Theo Hernandez qui sont visés. Deux des meilleurs milanais de la saison.

Nommé directeur sportif du Paris Saint-Germain en 2011, au début de l'ère QSI, Leonardo a rapidement activé son réseau, mais il a attendu 2012 pour réellement frapper fort. Après un an au sein de la direction parisienne, le Brésilien a décidé d'aller piocher dans son ancien club. Conscient des problèmes financiers du Milan AC, Leonardo va s'offrir les deux meilleurs joueurs du club lombard à ce moment-là : Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva. Le tout pour environ 60M€. Un coup magistral compte tenu de l'influence du Suédois sur le projet parisien tandis que O Monstro est quant à lui toujours capitaine du PSG. Face à cette réussite, Leonardo pourrait donc tenter à nouveau le coup cet été.

Après Ibra et Silva, Hernandez et Bennacer ?