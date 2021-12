Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a lancé les hostilités pour Zidane !

Publié le 19 décembre 2021 à 10h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de placer Zinedine Zidane sur le banc du PSG à la place de Mauricio Pochettino. Prêt à boucler l'arrivée du coach français au mois de janvier, Nasser Al-Khelaïfi serait actuellement en négociations avancées avec le coach français.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane à sa place. Et alors qu'Alain Migliaccio, l’historique conseiller du coach français pousse pour l'envoyer à Paris, son travail commence à payer. A tel point que le PSG considère Zinedine Zidane comme une priorité absolue et est aujourd'hui prêt à remplacer Mauricio Pochettino dès le mois de janvier.

Des négociations avancées entre le PSG et le clan Zidane ?