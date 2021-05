Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a envoyé une énorme menace au Barça pour Neymar !

Publié le 5 mai 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le feuilleton liant Neymar au FC Barcelone semble être reparti de plus belle, le PSG ne verrait clairement pas d’un bon oeil cet intérêt du club catalan à l’égard de son numéro 10.

Un nouveau feuilleton Neymar est-il sur les rails après celui de l’été 2019 ? La question mérite de se poser dans la mesure où la presse catalan affirme depuis maintenant plusieurs jours que l’international brésilien du PSG a paralysé sa prolongation de contrat dans le but d’éventuellement revenir au FC Barcelone pour y évoluer aux côtés de Lionel Messi. Pour rappel, Neymar a pourtant trouvé un accord pour prolonger son contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option comme nous vous l’avions révélé. Ainsi, le numéro 10 du PSG pourrait avoir fait faux bon à son écurie si ces informations catalanes sont avérées.

Le PSG met en garde le FC Barcelone pour Neymar !