Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a déjà décidé pour Paul Pogba ?

Publié le 11 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Paul Pogba s’apprête à quitter Manchester United. Mais Nasser Al-Khelaïfi a indirectement jeté un coup de froid dans ce dossier…

« Je peux dire que c’est terminé pour Paul Pogba à Manchester United(…) À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air », lâchait récemment Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, assurant donc que le milieu de terrain français allait changer de club, et cette opération devrait se dérouler dès le prochain mercato de janvier. Rapidement, la piste PSG a été évoquée pour Pogba, mais est-elle toujours d’actualité ?

Al-Khelaïfi ne prévoit aucune recrue