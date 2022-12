Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a bouclé un dossier surprise, il peut se frotter les mains

Guillaume de Saint Sauveur

Mercredi soir, avant le coup d’envoi de la rencontre contre le RC Strasbourg, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu’en 2026. Une annonce surprise de la part du club de Nasser Al-Khelaïfi, et de son côté, le milieu de terrain italien n’a pas manqué de s’enflammer pour la nouvelle en précisant qu’il aimerait terminer sa carrière à Paris.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, Luis Campos se penche depuis un bon moment sur les prolongations de contrat au PSG, ces dossiers étant prioritaires dans l’esprit du conseiller sportif du club de la capitale. Et l’un d’entre eux a finalement été bouclé cette semaine puisque mercredi, le PSG a annoncé à la surprise générale avant le coup d’envoi du match contre Strasbourg la prolongation de Marco Verratti (30 ans) jusqu’en 2026.

« Une excellente nouvelle »

« Nous sommes très heureux de voir Marco Verratti poursuivre son incroyable carrière au Paris Saint-Germain. Marco a joué un rôle central dans l'histoire et le succès du club au cours des dix dernières années, tout en devenant l'un des meilleurs joueurs de sa génération. La prolongation de Marco témoigne de la croissance continue et des ambitions élevées de notre club. C’est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain et nos fans », a indiqué le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, dans le communiqué diffusé par le club. Et suite à cette prolongation, Marco Verratti a fait une annonce forte sur la suite de sa carrière.

« Je pense que je ne quitterai jamais Paris »