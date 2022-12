Verratti, Guendouzi, Endrick…Toutes les infos mercato du 29 décembre

La rédaction

PSG : Verratti heureux après sa prolongation

Mercredi soir, le PSG a officialisé la prolongation de contrat de Marco Verratti jusqu'en 2026 en marge du match face au RC Strasbourg : « Si je ne quitterai jamais Paris ? Oui, je pense. Ça a été très facile. Nous n’avons eu besoin que d’un seul rendez-vous pour se mettre d’accord. Je suis très heureux ici et j’ai envie de rendre toute la confiance que le club m’a donnée toutes ces années. J’ai pu faire ce qui me plaît dans la vie : jouer avec des grands joueurs, dans des grands matches. Je serai toujours reconnaissant. J’ai tout ici, je suis dans un grand club avec de grands objectifs. Je suis vraiment très heureux », a indiqué le milieu de terrain italien sur Canal + après la rencontre.



Christophe Galtier a également réagi à cette nouvelle en conférence de presse : « C’est une très bonne nouvelle pour le club, les supporters et l’entraîneur que je suis. Marco, enfin ce sera peut-être Marc au bout d’un moment (rires), est très marqué PSG. Je me souviens des propos de Carlo Ancelotti lorsque je l’avais questionné à son sujet il y a quelques années. Il m’avait dit qu’il allait devenir un joueur exceptionnel. Dix ans après, il l’est. C’est un signe fort de sa part, mais aussi du club, qui prouve vouloir conserver ses joueurs cadres », a indiqué l'entraîneur du PSG.



OM : Un transfert l'été prochain pour Guendouzi ?

Annoncé avec insistance sur le départ, Mattéo Guendouzi dispose bien de propositions pour le mercato de janvier à en croire les révélations de L'EQUIPE . Toutefois, le quotidien sportif précise que le plan du milieu de terrain français et de la direction de l'OM serait d'attendre l'été 2023 pour envisager un transfert.



Real Madrid : Endrick justifie son choix

Courtisé par de nombreux cadors européens comme le PSG, Endrick a finalement opté pour un transfert au Real Madrid en 2024. Interrogé par MARCA , le jeune buteur brésilien de Palmeiras a justifié ce choix : « Pourquoi avoir choisi le Real Madrid ? Le Real Madrid est une très grande équipe, que Vini m'avait envoyé des messages et m'a donné plus d'espoir. Cristiano [Ronaldo] aussi, qui est mon idole, a joué pour le Real Madrid. C'est pourquoi j'ai choisi le Real Madrid et je pense que c'est le bon choix. Dieu a toujours été avec moi et il m'a dit que c'était le meilleur moyen », indique Endrick.



L'OM confirme pour le départ de Gerson