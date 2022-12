Mercato - PSG : Le Qatar prêt à foncer sur un joueur du Real Madrid ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent au Real Madrid depuis 2019, Ferland Mendy se rapproche d'un départ. L'international français attendrait une amélioration de son contrat, mais l'offre de ses dirigeants tarde à arriver. En attendant, le joueur envisage d'autres options pour son avenir. Le PSG et Manchester City pourraient lui transmettre une proposition plus généreuse.

Lorsqu'il est question du Real Madrid et du PSG, cela concerne régulièrement le dossier Kylian Mbappé. Un feuilleton, qui continue d'animer les débats en Espagne. Mais les deux équipes pourraient être amenées à discuter sur d'autres sujets, notamment sur le cas Ferland Mendy. Lié au Real Madrid jusqu'en 2025, l'arrière gauche se rapprocherait, chaque jour, un peu plus d'un transfert.

L'entourage du joueur met la pression au Real Madrid

Présent au Real Madrid depuis 2019, Ferland Mendy attendrait, depuis plusieurs semaines, une revalorisation salariale. Mais pour l'heure, Florentino Perez, son président, ne serait pas disposé à lui proposer un nouveau contrat ou à augmenter sa rémunération selon les informations d' OK Diario . L'entourage de Ferland Mendy patiente, mais les prochains mois seront bien décisifs. Si le silence du Real Madrid persiste, le joueur de 25 ans devrait changer d'air lors du prochain mercato estival.

Le PSG aurait des vues sur Mendy

Et c'est là que le PSG entre en scène. Selon le média espagnol, le club parisien serait prêt à la recueillir dans les prochains mois. Les dirigeants qataris apprécient et suivent son profil depuis plusieurs années et pourraient décider de passer la vitesse supérieure. En cas d'arrivée au PSG, Ferland Mendy devrait entrer en concurrence avec Nuno Mendes, indéboulonnable sur le côté gauche de la défense.

Manchester City aussi présent dans ce dossier