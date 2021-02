Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, FC Barcelone... Al-Khelaïfi a pris une grande déicision !

Publié le 5 février 2021 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 5 février 2021 à 9h04

Le PSG voudrait officialiser la prolongation de Neymar avant le huitième de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone le 16 février. Tout un symbole alors que le club catalan a tenté à de nombreuses reprises de le rapatrier.

L’histoire d’amour entre le PSG et Neymar devrait continuer encore quelques années. Comme le 10 Sport vous l’avez annoncé en exclusivité dès le mois de juillet 2020, l’attaquant brésilien est heureux à Paris et ne souhaite plus entendre parler de départ, malgré l’intérêt toujours existant de son ancien club, le FC Barcelone. Le 1 er février, nous vous annoncions en exclusivité que Neymar avait de grandes chances de prolonger son contrat et que les discussions se poursuivaient. Et ce mardi, le journaliste brésilien, Marcelo Bechler a annoncé que Neymar s’était mis d’accord avec le PSG pour une prolongation de quatre ans. Une officialisation qui devrait intervenir sous peu.

Une officialisation avant le match du FC Barcelone ?