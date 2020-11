Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... L'opération Camavinga est lancée !

Publié le 30 novembre 2020 à 20h30 par Dan Marciano

Rennes avait l’intention de prolonger le contrat d’Eduardo Camavinga, mais aujourd’hui les négociations seraient à l’arrêt notamment en raison du directeur sportif Florian Maurice. Explications.

Eduardo Camavinga est le dernier joyau sorti du centre de formation rennais. A l’instar d’Ousmane Dembélé il y a quelques années, le milieu de terrain ne cesse d'impressionner en Ligue 1, même si ses dernières performances ont été jugées décevantes. Agé de 18 ans, l’international français ne devrait pas s’éterniser en Bretagne et pourrait prochainement rejoindre un club plus huppé. La presse espagnole annonce depuis plusieurs mois que le Real Madrid devrait tenter de se l’offrir lors du prochain mercato hivernal. Directeur sportif du PSG, Leonardo avait également annoncé qu'il suivait le jeune joueur :« Le dossier Camavinga ? C’est quelque chose que l’on doit regarder. Je pense que c’est un joueur qui a très bien démarré. C’est un talent ». Eduardo Camavinga a d’ailleurs pris la décision de se séparer de son agent Moussa Sissoko afin notamment de préparer un été qui s’annonce mouvementé.

Le changement d'agent annoncé aux journalistes par Florian Maurice

Une information surprenante est apparue ce lundi dans les médias espagnols. A en croire le quotidien espagnol As , c’est le directeur sportif de Rennes, Florian Maurice, qui aurait annoncé aux journalistes la fin de la collaboration entre Camavinga et son représentant au cours d’une discussion informelle. Une information reprise, depuis, par l’ensemble des médias sportifs. Selon le quotidien madrilène, le père du joueur aurait pris la décision de se séparer de Moussa Sissoko car il estime que l’agent aurait pu obtenir un plus gros contrat pour son fils en août dernier, lorsqu'il avait prolonger son contrat avec Rennes. Depuis cette annonce, les agents le plus influents se seraient présentés auprès du clan Camavinga. Pini Zahavi, Jorge Mendes, Mino Raiola ou encore Jonathan Barnett seraient intéressés par l’idée de représenter le milieu de terrain français. Pour l'heure, c'est bien le père du joueur qui gère sa carrière. Néanmoins, Moussa Sissoko serait toujours contractuellement lié à la famille Camavinga et préparerait un dernier coup avant de laisser sa place.

Un départ de Camavinga en cas d'offre à hauteur de 50M€ ?