Foot - Mercato - PSG

PSG : A Paris, Antero Henrique fait déjà craquer tout le monde

Publié le 23 août 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

Revenu au PSG de façon officieuse cet été, Antero Henrique semble déjà s'être fait des ennemis en interne. En effet, la lenteur de certaines discussions et des promesses non tenues pour les joueurs à vendre commenceraient à sérieusement agace au sein du club de la capitale. Luis Campos et Christophe Galtier, qui attendent que le mercato se décantent, seraient notamment furieux.

Cet été, le PSG a décidé d'opérer plusieurs changements majeurs en interne. C'est ainsi que Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif afin d'être remplacé par Luis Campos. Passé par le LOSC et l'AS Monaco, il a ainsi été nommé conseiller football du club de la capitale. Mais ce n'est pas tout. En effet, l'une des priorités du PSG cet été est d'alléger son effectif en se séparant de plusieurs indésirables, et après avoir été trop actif dans ce domaine ces dernières saisons, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de rapatrier Antero Henrique. Ce dernier avait excellé pour vendre lors de son passage au poste de directeur sportif du PSG et il est donc revenu pour dégraisser l'effectif avec comme rôle précise, celui de négocier tous les dossiers que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées.

Henrique bloque le mercato de Campos au PSG

Cependant, depuis le début du mercato, les dossiers confiés à Antero Henrique n'avancent pas. Selon les informations du Parisien , Luis Campos, qui a mis en place un loft pour faciliter certains départs, avait trouvé un accord pour les départs de Leandro Paredes avec la Juventus Turin, Keylor Navas avec Naples, Idrissa Gueye avec Everton ou encore Ander Herrera avec l’Athletic Bilbao. Et pourtant, aucun de ces dossiers n'a été bouclés par Antero Henrique jusque-là. Par conséquent, les joueurs commencent sérieusement à s'agacer de voir que leur situation n'évolue pas. Et Luis Campos commencerait également à perdre patience.

Mercato - PSG : Une révolution d’Al-Khelaïfi commence à Paris https://t.co/GEnd3CIfll pic.twitter.com/chacmGirrr — le10sport (@le10sport) August 23, 2022

Un clash Henrique/Campos ?

Et pour cause, tant qu'Antero Henrique ne boucle pas des départs, Luis Campos ne peut pas attirer les joueurs qu'il souhaite. Plusieurs dossiers sont en stand-by à l'image des pistes menant à Fabian Ruiz (Naples) et Milan Skriniar (Inter Milan). Et d'après Le Parisien , Luis Campos n'aurait pas manqué de faire savoir à Antero Henrique qu'il était très agacé par la situation. Un clash aurait même éclaté entre les deux hommes. En plus de s'être mis à dos le conseiller football du PSG, l'ancien directeur sportif parisien a également réussi à s'attirer les foudres de Jean-Claude Blanc. Et pour cause, jusque-là, c'était lui qui négociait les contrats sur le mercato et en privé, le directeur général délégué regretterait que son pouvoir soit rogné.

Galtier s'impatiente sur le mercato