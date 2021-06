Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on prépare le terrain pour Cristiano Ronaldo

Publié le 15 juin 2021 à 12h30 par A.C.

Alors qu’il lui reste encore un an de contrat à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait animer le mercato estival, avec notamment un départ au Paris Saint-Germain.

Souvent, avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, il suffit d’une phrase pour enflammer la presse internationale. Lorsque la star de la Juventus a donc été interrogée sur son avenir en conférence de presse avec le Portugal, tout le monde était à l’écoute. « Mon avenir ? Je joue à mon meilleur niveau depuis des années, maintenant j'ai 36 ans » a expliqué Cristiano Ronaldo, qui s’apprête à affronter la Hongrie à l’Euro. « Ce qui va venir sera le meilleur. Maintenant, je suis concentré sur le championnat d’Europe ». Ce mercredi, il fait la Une de la plupart des quotidiens sportifs européens, notamment en Italie, où l’on se demande toujours si le quintuple Ballon d’Or respectera sa dernière année de contrat avec la Juventus. C’est le cas de La Gazzetta dello Sport , qui aborde en long et en large l’épineux dossier de l’avenir de Cristiano Ronaldo...

Le PSG est prêt à offrir 31M€ par an à Cristiano Ronaldo

Après Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, le légendaire attaquant de 36 ans compte bien continuer son incroyable carrière dans un top club européen. Ce club, pourrait bien être le Paris Saint-Germain. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Cristiano Ronaldo aurait fait de Paris sa piste prioritaire. Il est conscient que le PSG est l’un des seuls clubs capables de lui offrir la chance de remporter une nouvelle Ligue des Champions... mais surtout de répondre à ses demandes salariales ! Le quotidien italien révèle en effet que le PSG serait actuellement le seul club prêt à payer les 31M€ par an, que Cristiano Ronaldo perçoit à la Juventus. Mais cela devra obligatoirement passer par un départ de Kylian Mbappé, qui ne pourrait donc pas évoluer aux côtés de son idole au PSG.

Manchester United reste à 20M€ et le Real Madrid d’Ancelotti...