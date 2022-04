Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, le PSG a peut-être joué sa dernière carte pour Mbappé !

Publié le 30 avril 2022 à 13h15 par Axel Cornic

La mère de Kylian Mbappé s’est récemment rendue au Qatar pour y rencontrer les très hautes instances du PSG et ainsi parler d’une possible prolongation.

Tout le monde ne parle que de ça. Considéré comme le plus grand talent de sa génération et déjà comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé se retrouve à seulement quelques semaines de la fin de son contrat. Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain met toutes les chances de son côté pour réussir à le prolonger sur le fil, alors que le Real Madrid se frotte les mains en voyant le temps passer. Une grande partie de ce dossier se serait d’ailleurs joué au Qatar récemment, puisque la mère de Mbappé aurait rencontré le président Nasser Al-Khelaïfi et surtout Tamim ben Hamad Al Thani, l’émir du Qatar et propriétaire du PSG.

L’offre de la dernière chance pour le PSG