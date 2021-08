Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces énormes révélations sur le transfert de Donnarumma !

Publié le 25 août 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors qu'il s'est retrouvé libre sur le marché des transferts cet été après la fin de son contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a finalement rejoint le PSG. Un temps annoncé en concurrence dans le dossier, la Juventus s'est retrouvée impuissante pour attirer l'Italien.

La Juventus pourrait bien s'en mordre les doigts. Cet été, la situation de Gianluigi Donnarumma apparaissait comme une opportunité en or pour le club qui allait réussir à s'attacher les services du gardien de but italien. Le portier de 22 ans avait en effet refusé de prolonger son contrat avec l'AC Milan et s'était donc retrouvé libre sur le mercato. Au final, c'est le PSG qui a raflé la mise, puisque Donnarumma s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club parisien. De quoi donner d'énormes regrets à la Juve après les deux énormes boulettes de Wojciech Szczesny dimanche, lors de la première journée de Serie A contre l'Udinese (2-2).

Szczesny bloquait tout mouvement