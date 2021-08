Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman est loin d’en avoir fini avec Pjanic !

Publié le 25 août 2021 à 0h00 par A.C.

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman au FC Barcelone, Miralem Pjanic semble manquer d’options...

Une saison et puis s’en va. Arrivé au FC Barcelone il y a moins d’un an, après avoir arpenté les terrains de Serie A pendant plusieurs années, Miralem Pjanic s’est pris les pieds dans le tapis. Il n’a en effet pas du tout convaincu Ronald Koeman, qui ne l’a fait que très peu joué et qui a récemment laissé peu de place au doute, confiant vouloir le vendre comme Samuel Umtiti... même si les options ne sont pas pléthore. « Il y a des joueurs comme eux qui ont beaucoup de mal à avoir des minutes et la décision finale revient toujours aux joueurs » a expliqué le coach du Barça, en conférence de presse. « Ils ont une position compliquée. J'ai parlé de la situation à Umtiti, qui a moins d'options que d'autres en défense ». En Catalogne on semble attendre un mouvement en provenance d’Italie, où plusieurs clubs lorgneraient Pjanic...

La Juve, la Fio et le Napoli oublient Pjanic