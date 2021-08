Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers une incroyable bataille pour cet indésirable de Koeman ?

Publié le 24 août 2021 à 10h30 par La rédaction

Devenu indésirable au FC Barcelone, Miralem Pjanic devrait quitter le club culé d'ici la fin du mercato estival. En Italie, on pourrait se diriger vers une bataille à quatre pour s'attacher les services du Bosnien.

Joan Laporta espèrerait toujours se séparer de ses indésirables avant la fermeture du marché des transferts. Face aux difficultés économiques du Barça, le président catalan se retrouverait dans l'obligation d'alléger la masse salariale de son effectif. Comme révélé par le 10sport.com avant l'ouverture du mercato, Miralem Pjanic avait été proposé au PSG et à Chelsea. Cependant, le milieu de terrain privilégierait lui un retour en Serie A, où il a évolué pendant neuf saisons. Du côté du championnat italien, la situation du Bosnien susciterait de nombreux intérêts...

4 clubs se positionnent pour Pjanic