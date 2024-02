Mercato : Pourquoi Thierry Henry n'a jamais signé au PSG

Thibault Morlain

L'Ile de France est une terre propice à l'éclosion de grands joueurs de football. Un terrain de chasse idéal pour le PSG, mais voilà que de nombreux talents ont échappé au club de la capitale pour exploser ailleurs. Ça a notamment été le cas pour Thierry Henry. Né aux Ulis, l'ancien joueur d'Arsenal s'est confié sur son rendez-vous manqué avec le PSG.

« Viry-Chatillon - Sucy en Brie »... C'est en banlieue parisienne que Thierry Henry a fait ses premiers pas en tant que joueur de football et où il a pu montrer son talent en premier lieu. Passé ensuite notamment par Clairefontaine, l'ancien meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France a fini par intégrer le centre de formation de l'AS Monaco. Le natif des Ulis est donc passé sous le nez du PSG, lui qui a par la suite fait sa carrière à l'étranger. Pourquoi Thierry Henry n'a-t-il finalement pas joué pour le club de la capitale ? Il a sa petite idée...



« Paris n'avait pas les ressources »

Comme Kylian Mbappé, Thierry Henry a débuté dans le centre de formation de l'AS Monaco. Les carrières de chacun ont ensuite différé puisque l'un a rejoint le PSG et l'autre la Juventus. Sur le plateau de CBS , Thierry Henry a avoué à propos du fait de ne pas avoir joué pour Paris : « J'ai presque la même histoire que Kylian Mbappé. Je viens de la banlieue parisienne, je suis allé à Monaco. Après, ça a été la Juventus. A cette époque, Paris n'avait pas les ressources pour faire revenir les joueurs ».

