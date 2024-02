Mercato - PSG : Mbappé chaud pour rejoindre un grand club anglais ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé serait prêt à tenter sa chance à Arsenal afin d’imiter Thierry Henry qui a laissé un héritage légendaire chez les Gunners. Cependant, le club londonien ne serait financièrement pas favorable à une telle opération en raison de sa masse salariale.

Kylian Mbappé prêt à suivre les traces de Thierry Henry pour la suite de sa carrière. Sa première expérience en Angleterre après l’AS Monaco et le football français fut Arsenal. En fin de contrat au PSG sept années après son arrivée de Monaco, Mbappé pourrait se laisser tenter par les Gunners selon The Independent.

Mbappé à Arsenal comme Henry ?

Par le passé, le média anglais avait fait savoir que le projet sportif mené par Mikel Arteta plaisait particulièrement à Mbappé qui, aurait la possibilité d’offrir le premier titre de champion à Arsenal depuis 2004 en venant à Londres. Cependant, les dirigeants londoniens refuseraient de briser l’équilibre trouvé au niveau de la masse salariale en faisant venir Mbappé. Ce qui n’aurait pas spécialement plu à Kylian Mbappé, qui semblait prêt à suivre l’exemple de Thierry Henry en arborant la tunique d’Arsenal en cas de venue en Premier League.

Wenger : «Il aurait pu venir à Arsenal gratuitement»