Mercato : Opération à 60M€, le PSG a fait un heureux !

Arrivé au PSG durant l’été 2023, Manuel Ugarte a finalement été vendu un an plus tard. Contre 60M€ (bonus compris), le milieu défensif de 23 ans a rejoint Manchester United. S’il a réalisé une bonne performance contre Fenerbahçe (1-1) ce jeudi soir en Ligue Europa, le coach des Red Devils Erik Ten Hag s’est dit très heureux de la présence de l’Uruguayen au sein de son effectif.

Le PSG aura connu un mercato estival animé. Si quatre nouvelles recrues sont venus garnir l’effectif de Luis Enrique (Safonov, Neves, Pacho, Doué), certains joueurs n’entrant plus dans les plans du coach espagnol ont été vendus ou prêtés. La grosse vente de l’été pour Paris est apparue avec celle de Manuel Ugarte vers Manchester United contre 60M€.

« Je suis vraiment satisfait de sa performance »

Destiné à devenir le nouveau milieu défensif des Red Devils, l’Uruguayen était titularisé par Erik Ten Hag ce jeudi soir face au Fenerbahçe en Ligue Europa (1-1). Si Manchester United ne s’est pas imposé et que l’étau se resserre autour du coach néerlandais, ce dernier s’est dit très satisfait de la performance de Manuel Ugarte. « Je pense qu'aujourd'hui c'est un pas en avant, donc je suis vraiment satisfait de sa performance, et à partir de maintenant il doit construire. Il faut l'intégrer. Il est arrivé tard dans le mercato et nous avons dû l'intégrer pendant les compétitions, ce qui prend du temps », a lâché ce dernier auprès de Sky.

« Il faut donc que ce poste soit occupé par quelqu'un qui apporte la qualité tout le temps »

« Nous devons rester patients mais, comme vous le voyez, si la qualité à ce poste n'est pas bonne, il est très difficile pour une équipe de contrôler les matches, et je ne parle même pas de dominer les matches », poursuit Erik Ten Hag. « Il faut donc que ce poste [numéro 6] soit occupé par quelqu'un qui apporte la qualité tout le temps, et nous devons l'intégrer maintenant dans cette équipe. Comme je l'ai dit, je suis satisfait de sa performance d'aujourd'hui et à partir de maintenant, il peut se développer ».