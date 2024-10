Succession de Mbappé : Le coup de tonnerre qui va plaire au PSG

Thomas Bourseau

Afin d’oublier Kylian Mbappé, le comité directeur du PSG aurait songé à Khvicha Kvaratskhelia au cours du mercato estival de 2024. Cependant, la réticence du nouveau coach du Napoli, à savoir Antonio Conte, avait engendré l’échec du Paris Saint-Germain dans cette opération. Le coach italien pourrait à présent revenir sur sa position initiale.

Le PSG a perdu le joueur qui s’est octroyé le titre de meilleur buteur de son histoire au fil de ses sept saisons passées au club. Kylian Mbappé a en effet traversé les Pyrénées à la dernière intersaison afin de s’engager jusqu’en 2029 dans le club de ses rêves : le Real Madrid. Pendant de longues semaines avant et pendant le mercato estival, la question de sa succession a animé l’actualité des transferts du Paris Saint-Germain. Au cours de l’Euro 2024, le dossier Khvicha Kvaratskhelia était sur toutes les lèvres et plus précisément celles des dirigeants du Napoli et de l’entourage de l’international géorgien.

Le PSG a couru derrière Kvaratskhelia pendant une bonne partie du mercato

Finalement, la nomination d’Antonio Conte au poste d’entraîneur a grandement compliqué les plans du PSG pour le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia, ailier de 23 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027. Au point où le Paris Saint-Germain n’a eu d’autre choix que de jeter l’éponge. Le Corriere della Sera relance néanmoins le feuilleton Kvaratskhelia ce vendredi 25 octobre. Il semblerait que Conte ait retourné sa veste à ce sujet.

Antonio Conte prêt à valider le départ de Khvicha Kvaratskhelia à une condition

A son arrivée au Napoli, Antonio Conte se serait montré inflexible envers ses dirigeants en coulisses au fil de l’été en assurant que Khvicha Kvaratshelia devait « rester » au sein du champion d’Italie 2023. Mais la donne a changé selon le Corriere della Sera. A présent, l’entraîneur de Naples donnerait son aval pour l’éventuel départ de l’attaquant géorgien si aucun accord ne venait à être trouvé pour sa prolongation de contrat. Le PSG serait donc bientôt fixé…