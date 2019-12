Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta aurait une première idée pour la succession de Mandanda

Publié le 29 décembre 2019 à 0h45 par B.C.

Déjà pisté par l'OM l'été dernier, Jonas Omlin serait toujours supervisé par l'OM pour préparer la succession de Steve Mandanda.

A 34 ans, Steve Mandanda revit sous les ordres d'André Villas-Boas après une année compliquée à l'OM, mais l'international français se rapproche doucement de la fin, et les Phocéens ne peuvent pas compter sur Yohann Pelé (37 ans) pour sa succession. Ainsi, Andoni Zubizarreta a déjà prospecté l'été dernier pour enrôler un gardien, et aurait notamment coché le nom de Jonas Omlin, le gardien de but du FC Bâle. Un joueur qui serait toujours dans la short-list de l'OM.

L'OM n'aurait pas oublié Jonas Omlin