OM : West Ham, Turquie... Ces solutions pour l'avenir de Payet

Remplaçant avec l’OM, n'entrant pas forcément dans les plans d’Igor Tudor, Dimitri Payet vit un début de saison compliqué avec le club phocéen. De quoi alors possiblement remettre en question l'avenir du numéro 10 marseillais ? Actuellement, Payet est sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OM et par le passé, il a fait l'objet d'intérêt à travers le monde entier. Faut-il alors s'attendre à un possible retour de flamme ?

Suite à l’arrivée d’Igor Tudor, Dimitri Payet vit un début de saison très compliqué avec l’OM. Avec seulement trois titularisations, le milieu marseillais n’a pas l’air d’entrer dans les plans de l’entraîneur croate. Mais alors, quelles seraient les possibilités de l’international français en cas de départ de son club de coeur ?

Payet toujours apprécié du côté de West Ham

Alors en grande difficulté à l’OM, l’option West Ham pourrait être la meilleure pour Dimitri Payet. Toujours apprécié par les supporters anglais, le Marseillais avait passé une saison et demie avec les Hammers avant de revenir à l’Olympique de Marseille. « La Premier League m’a permis de réaliser un rêve. C’est un championnat qui fait rêver. Encore plus aujourd’hui quand on voit les équipes qui ne font que se renforcer. J’ai vécu un année et demie forte en émotions », expliquait d'ailleurs récemment Payet.

Des retrouvailles avec Gignac et Thauvin

Autre destination qui pourrait être intéressante pour Dimitri Payet, c’est celle du Mexique. Régulièrement annoncé du côté des Tigres, le Marseillais avait finalement refusé les offres. Pourtant, il aurait pu retrouver deux anciens joueurs de l’OM : Andre-Pierre Gignac et Florian Thauvin.

Le Moyen-Orient et la Chine s’intéressent à Payet

Au fil des derniers mois, de nombreux clubs se sont également intéressés à Dimitri Payet. Cela a notamment été le cas de certains clubs en Chine, au Qatar ou encore en Arabie Saoudite. Même si ces équipes pouvaient offrir beaucoup plus d’argent au joueur de l’OM, il a pour autant refusé toutes ces offres. Quel avenir donc pour Payet ? L’international français a notamment avoué dernièrement qu’il souhaitait finir sa carrière avec le club marseillais. Reste à savoir s’il restera au club éternellement si sa situation ne change pas...