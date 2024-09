Mercato - OM : Wahi en danger ? La recrue parfaite a signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pierre-Emerick Aubameyang parti, l’OM n’a pas hésité à dépenser 30M€, bonus compris, pour recruter Elye Wahi cet été. Mais voilà qu’avant la clôture du mercato, Neal Maupay a également posé ses valises à Marseille. Un sérieux concurrent pour l’ancien du RC Lens, qui devra grandement se méfier tout au long de la saison. En effet, avec Maupay, l’OM s’est offert le joueur idéal aux yeux de Djibril Cissé.

Lors du dernier jour du mercato estival, l’OM officialisait l’arrivée de Neal Maupay, prêté avec obligation d’achat par Everton. Une opération qui n’était initialement pas prévue par le club phocéen. Mais voilà que suite à la blessure de Faris Moumbagna, absent pour plusieurs mois, lors de la première journée de Ligue 1, l’OM s’est remis en quête d’un buteur pour seconder Elye Wahi. C’est ainsi que Maupay a été recruté. Une sérieuse menace pour l’ancien du RC Lens ?

Mercato - OM : La fake news de la presse anglaise https://t.co/huDYKVESEB pic.twitter.com/2T730CixBD — le10sport (@le10sport) September 21, 2024

Maupay ou Wahi en pointe à l’OM ?

Pour L’Equipe, Djibril Cissé a livré son regard sur le recrutement de Neal Maupay et la menace que ça représenterait pour Elye Wahi. L’ancien buteur de l’OM a alors confié : « C'est sûr que Maupay est arrivé, il a fait de très bonnes saisons en Angleterre, dans un Championnat où tu as la pression tous les week-ends. Il n'était pas forcément dans des clubs de grand standing mais il y avait des exigences importantes, car là-bas, il y a la concurrence, la pression du résultat, il faut se battre à tous les matches pour ne pas descendre ».

« Maupay est un sérieux client »

« Wahi peut avoir des problèmes car Maupay est un sérieux client. Et il a un caractère qui correspond tout à fait à l'OM, il est chambreur, il va à la bagarre, il n'a pas peur de faire péter les plombs à ses adversaires. Il a fait expulser plein de joueurs en Angleterre. Et on a vu contre Nice, son ancien club, qu'il n'avait pas de scrupules », a-t-il poursuivi. A voir comment ça se goupillera à l’OM entre Elye Wahi et Neal Maupay.