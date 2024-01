Mercato - OM : Viré par le PSG, il prépare un gros transfert à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts au poste de latéral droit, le Bayern Munich apprécie grandement le profil de Jonathan Clauss, qui coche de nombreuses cases pour venir renforcer l'effectif de Thomas Tuchel. Le joueur de l'OM est notamment très apprécié par l'ancien coach du PSG qui essaie de le recruter depuis son passage à Chelsea. Néanmoins, il s'agit plutôt d'une option pour cet été.

Entre le départ à la CAN de Noussair Mazraoui et la blessure de Bouna Sarr, le Bayern Munich se retrouve sans spécialiste au poste de latéral droit. Konrad Laimer compense en attendant, mais le club bavarois espère trouver une solution lors du mercato d'hiver et cible ainsi Nordi Mukiele. Mais ce n'est pas tout puisque Téléfoot a également révélé l'intérêt du Bayern pour un autre latéral français, à savoir Jonathan Clauss.

Tuchel adore Clauss

Une information confirmée par Le Parisien qui explique que Thomas Tuchel est un grand fan du joueur de l'OM qu'il a pu voir évoluer en Ligue 1 lorsqu'il était sur le banc du PSG. D'ailleurs, juste après son licenciement du club de la capitale, le technicien allemand avait tenter de recruter Jonathan Clauss à Chelsea. Mais celui qui évoluait alors au RC Lens a finalement décidé de rejoindre l'OM quelques semaines plus tard. Thomas Tuchel ne compte toutefois pas renoncer à ce transfert et essaie désormais d'attirer l'international français au Bayern Munich.

Un transfert pour cet été ?