Mercato - OM : Villas-Boas tente un dernier coup…

Publié le 4 octobre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur les traces de Michaël Cuisance ces dernières semaines, l’OM pourrait profiter de son transfert avorté avec Leeds pour retenter sa chance dans les derniers jours du mercato.

Alors que l’OM a bouclé les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique depuis le début du mercato estival, André Villas-Boas n’a peut-être pas encore tout à fait bouclé son petit marché ! En quête d’un renfort au milieu de terrain, surtout si Morgan Sanson venait à partir dans les derniers instants du mercato, l’entraîneur de l’OM apprécierait fortement le profil de Michaël Cuisance. Et le jeune joueur français du Bayern Munich pourrait toujours débarquer…

L’OM de retour à fond sur Cuisance ?

En effet, alors qu’il était parti ces derniers jours pour s’engager avec le Leeds de Marcelo Bielsa, Cuisance a présenté un souci à la visite médicale, ce qui a annulé son transfert. Et comme l’a révélé L’Equipe samedi, le milieu offensif du Bayern Munich serait toujours le rêve d’André Villas-Boas pour l’OM, d’autant que le club phocéen pourrait avoir une rentrée d’argent de dernière minute avec la possible vente de Caleta-Car en Angleterre. Et Cuisance redeviendrait alors une piste plausible…