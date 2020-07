Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est vivement critiqué pour… Kostas Mitroglou !

Publié le 29 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

A l’OM, on ne compte toujours pas sur Kostas Mitroglou. Alors qu’André Villas-Boas refuse d’utiliser le Grec durant cette pré-saison, cela lui est d’ailleurs reproché.

Prêté il y a un an et demi par l’OM, Kostas Mitroglou est de retour sur la Canebière. Le Grec a d’ailleurs encore un an de contrat avec le club phocéen. Un boulet que Jacques-Henri Eyraud cherche à tout prix à se débarrasser, mais pour cela il faut trouver preneur. En attendant, Mitroglou est toujours un joueur de l’OM, mais André Villas-Boas ne compte pas sur lui. Durant cette pré-saison, l’attaquant n’était pas des récents voyages pour effectuer les stages de préparation et les matchs amicaux, s’entraînant seul à Marseille. Un choix de Villas-Boas vivement critiqué.

« Là, il est à la cave »