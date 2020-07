Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a trouvé comment oublier M’Baye Niang !

Publié le 29 juillet 2020 à 4h00 par T.M.

A la recherche d’un attaquant, André Villas-Boas a dernièrement enterré le dossier M’Baye Niang. L’attaquant de Rennes ne rejoindra donc pas l’OM et la solution pourrait finalement se trouver du côté de l’Italie.

Après Pape Gueye et Leonardo Balerdi, André Villas-Boas entend encore être actif sur le marché des transferts. Sans compter les départs qui seront à pallier, un défenseur gauche et un attaquant sont toujours attendus sur la Canebière. Et en ce qui concerne ce renfort offensif tant désiré, celui-ci ne sera pas M’Baye Niang. L’attaquant a pourtant été annoncé proche de l’OM ces dernières semaines, mais face à l’ampleur prise par ce dossier, Villas-Boas a souhaité être clair : « On avait affiché un intérêt pour un transfert à la fin de l'année. Son profil est intéressant, mais d'une part on n'a pas d'argent et d'autre part, on n'a pas mis son nom dans notre liste de joueurs à acheter ».

Scamacca à défaut de Niang ?