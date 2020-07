Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Strootman, un autre départ à 0€ envisagé par Eyraud !

Publié le 29 juillet 2020 à 3h30 par T.M.

A l’OM, on cherche à réaliser la moindre économie. Pour cela, Jacques-Henri Eyraud serait notamment prêt à libérer Kevin Strootman de son contrat. Et un autre joueur pourrait subir le même sort.

Les temps sont durs à l’OM. En effet, les comptes du club sont plus que dans le rouge et Jacques-Henri Eyraud doit donc rapidement faire rentrer de l’argent dans les caisses. L’objectif serait ainsi de récupérer près de 60M€ en vendant des joueurs cet été, mais sur la Canebière, on cherche à réaliser la moindre économie. Face à cela, le président phocéen serait prêt à se délester des gros flops de l’effectif d’André Villas-Boas. Dernièrement, les regards se tournaient ainsi vers Kevin Strootman. Décevant depuis son arrivée, le Néerlandais est pourtant le plus gros salaire de l’OM avec 500 000€ par mois. De quoi plomber les finances du club et pour mettre fin à cela, devant l’absence de clubs intéressés, Eyraud aurait envisagé de libérer Strootman de son contrat, lui qui est pourtant lié encore jusqu’en 2023.

Et maintenant Mitroglou ?