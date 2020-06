Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un incroyable scénario se confirme pour Kevin Strootman !

Publié le 24 juin 2020 à 9h30 par T.M.

Cherchant à tout prix à se débarrasser de Kevin Strootman, l’OM envisagerait bel et bien de laisser partir libre le Néerlandais cet été, lui qui est pourtant sous contrat jusqu’en 2023.

En 2018, sur les conseils de Rudi Garcia, l’OM pensait réaliser un bon coup en s’offrant Kevin Strootman pour 25M€. Problème, le Néerlandais s’avère aujourd’hui être un gros flop du recrutement olympien. Décevant sur le terrain, le milieu de terrain d’André Villas-Boas est surtout un poids financier, lui qui dispose du plus gros salaire du club, avec 500 000€ par mois. Forcément, dans cette période de crise sur la Canebière, économiser le salaire de Strootman serait plus qu’une bonne nouvelle. Mais reste encore à trouver preneur. Alors que les émoluments du joueur de 30 ans devraient forcément en refroidir plus d’un, du côté de l’OM, on serait prêt à tout pour lâcher l’ancien de l’AS Rome même si cela revient à faire une croix sur les 3 ans de contrat qui lui restent.

« Si l’OM a une possibilité de céder, même gratuitement Strootman… »