Mercato - OM : Un surprenant départ à 0€ programmé cet été ?

Publié le 24 juin 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Malgré la valeur marchande que peut encore représenter Kevin Strootman sur le marché des transferts, la direction de l’OM aurait proposé le milieu de terrain hollandais au Fenerbahçe pour 0€.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM se trouve dans une situation financière délicate, et le club phocéen aura besoin de vendre plusieurs joueurs au cours du mercato estival pour renflouer ses caisses. À cet effet, les noms de Morgan Sanson, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car sont évoqués avec insistance puisque ces différents profils auraient la cote sur le marché. Mais l’OM aurait également trouvé un autre moyen, plus surprenant, d’arranger ses finances.

Strootman vers un départ gratuit cet été ?

Comme l’a révélé le média turc Fanatik, la direction de l’OM aurait proposé le profil de Kevin Strootman au Fenerbahçe, et ce pour la modique somme de… 0€. Une information qui peut paraître surréaliste, et pourtant, cette solution permettrait à l’OM de faciliter le départ de l’un des plus gros salaires de son vestiaire actuel puisque Strootman perçoit 500 000€ par mois depuis son arrivée au club en 2018.