Mercato - OM : Villas-Boas est bien parti pour perdre un attaquant…

Publié le 11 juin 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Valère Germain pourrait donc quitter le club phocéen cet été, d’autant qu’il aurait déjà plusieurs courtisans sur le marché.

« Il y aura, j'imagine, des discussions comme avec tout joueur se trouvant dans une situation contractuelle comparable. La plupart du temps, il se passe ensuite quelque chose. Soit tu prolonges, soit tu t'en vas. Je me suis battu pour cette qualification en Ligue des Champions. J'ai goûté à cette épreuve avec Monaco à deux reprises. J'ai très envie de la vivre ici », indiquait Valère Germain en mai dernier, ouvrant donc la porte à l’OM pour une prolongation de contrat. Pourtant, alors qu’il n’a plus qu’une année d’engagement et que le club phocéen a besoin de vendre cet été pour récupérer des liquidités, Germain semble bien se diriger vers la sortie…

Du monde sur Valère Germain

Comme l’a révélé France Football, plusieurs écuries étrangères comme Mayence, Valladolid ainsi qu’un club de MLS auraient coché le nom de l’attaquant de l’OM pour cet été. Et vu la situation financière actuelle, difficile d’imaginer André Villas-Boas refuser une vente de son attaquant dans les semaines à venir. Le départ de Valère Germain semble donc inéluctable à l’OM.