Mercato - OM : Villas-Boas désigne sa «grande recrue» de l’été !

Publié le 16 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Auteur d’un début de saison XXL avec l’OM alors qu’il était initialement annoncé sur le départ, Florian Thauvin impressionne André Villas-Boas qui semble ravi de son retour.

« On a réussi à faire une super saison sans Florian toute l'année dernière. Notre premier match à Brest résume l'importance de Flo dans l'équipe. C'est un renfort de poids pour nous », avait récemment indiqué Dimitri Payet sur le retour au premier plan de Florian Thauvin, déjà auteur de 2 buts et 2 passes décisives avec l’OM en 2 matchs de Ligue 1 cette saison. Eloigné des pelouses pendant presque un an, l’attaquant de l’OM retrouve donc ses meilleures sensations, et ce pour le plus grand bonheur de son entraîneur, André Villas-Boas.

« On n’avait pas cette créativité sans Thauvin »