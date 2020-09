Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Payet s'enflamme pour « un renfort de poids » à l’OM !

Publié le 12 septembre 2020 à 2h45 par La rédaction

Très en forme lors de la victoire de l’OM à Brest, Florian Thauvin revient fort après sa très longue blessure. Et Dimitri Payet valide ce grand retour.

« J’ai été loin des terrains pendant un long moment. Je veux faire une grosse saison, revenir à mon meilleur niveau et après on verra », indiquait Florian Thauvin le 30 août dernier après sa prestation XXL à Brest (victoire 3-2), durant laquelle il avait inscrit un but et livré deux passes décisives. Éloigné des terrains toute la saison passée, le milieu offensif de l’OM savoure donc son retour et annonce par ailleurs qu’il ne quittera pas le club cet été. Une aubaine selon l’un de ses coéquipiers de l’OM…

Payet ravi du retour de Thauvin