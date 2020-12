Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas demande l’impossible à Frank McCourt…

Publié le 6 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas attend du renfort cet hiver à l’OM, ses demandes ne coïncident pas avec les attentes de Frank McCourt puisque le propriétaire américain souhaite avant tout vendre des joueurs.

Interrogé vendredi soir au micro de Téléfoot La Chaine après la victoire de l’OM à Nîmes (2-0), André Villas-Boas a affiché son envie de voir débarquer un buteur et un latéral droit cet hiver : « Un numéro 9 ? On en discute. On avait pensé qu'avec Luis Henrique, on pouvait avoir ce type d'options mais ce n'est pas le cas, parce que c'est un ailier pur. Mais on va voir, c'est possible. Joakim Mæhle ? Il reste sur notre liste mais Genk demande trop d'argent pour lui », a indiqué l’entraîneur portugais. En clair, Villas-Boas attend du renfort cet hiver, mais pas sûr que l’OM ait les moyens de le satisfaire.

McCourt pas en accord avec Villas-Boas ?

En effet, à en croire les dernières tendances, Frank McCourt serait surtout dans une optique de vente pour le mercato de janvier. Alors que l’OM était très loin de son objectif initial de 60M€ de ventes fixé l’été dernier, le propriétaire américain ne serait pas satisfait des finances actuelles du club et aurait donc exigé des départs. André Villas-Boas devrait donc avoir du mal à être entendu…