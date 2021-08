Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La nouvelle bombe de Vézirian sur la vente de l'OM !

Publié le 11 août 2021 à 19h00 par La rédaction

À l’occasion d’une vidéo YouTube où il commentait la venue de Lionel Messi au PSG, Thibaud Vézirian s’est exprimé sur l’été marseillais et sur les perspectives du club phocéen.

Les rumeurs persistent et font grand bruit du côté de la Canebière. Dès lors que l’on parle d’un possible rachat du club à Marseille, la toile s’enflamme. Le projet mené par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal avait été évoqué, mais il est tombé à l’eau. Puis des investisseurs russes ont également été cités. Mais c'est surtout Al-Walid bin Talal qui fait rêver les fans de l'OM. Toutefois, pour l’instant, Frank McCourt ne veut pas vendre l’OM et n’écoute aucune offre. Pour autant, selon Thibaud Vézirian, les manœuvres observées durant l’été à la Commanderie ne sont pas totalement étrangères à une future vente du club.

« L’OM s’équipe, l’OM se bâtit et ça ne se fait pas en un seul mercato »