Mercato - OM : Urgence à Marseille, il attend des transferts

Alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, l'OM devrait faire partie des clubs les plus actifs durant le mois de janvier. Et pour cause, l'effectif de Gennaro Gattuso va être largement affaibli par la CAN, sans oublier les blessures, notamment celle de Valentin Rongier. D'ailleurs, Florent Gautreau estime que l'OM va avoir la pression durant le mois de janvier.

Comme à chaque fois, la CAN va priver plusieurs clubs de Ligue 1 de joueurs majeurs. L'OM n'y échappera pas cette année puisque Chancel Mbemba, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Pape Gueye ou encore Azzedine Ounahi et Amine Harit seront concernés. Une situation qui inquiète Florent Gautreau.

«Je suis inquiet»

« L’OM va être fortement impacté par la CAN, avec un effectif et un banc qui est déjà faible. Tu vas perdre, Ndiaye, Sarr, Ounahi, Harit, Mbemba et Gueye. On a mis en cause le recrutement de Pablo Longoria. Donc oui je suis inquiet », assure le journaliste au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Il y a quand même une petite pression sur l’OM lors de ce mercato»