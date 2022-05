Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une ultime étape avant la première recrue estivale de Longoria !

Publié le 12 mai 2022 à 4h30 par Thibault Morlain

Travaillant à l’arrivée de Mohamed-Ali Cho à l’OM, Pablo Longoria avancerait vite dans ce dossier. Ne resterait désormais plus qu’une étape, mais pas des moindres…

A 18 ans, Mohamed-Ali Cho montre toute l’étendue de son talent avec Angers. Des performances qui ne passent forcément pas inaperçues et attirent du beau monde. Ainsi, comme le10sport.com vous l’avait révélé, l’OM était intéressé par l’attaquant du SCO. Et voilà que selon nos informations, Pablo Longoria est parvenu à trouver un accord avec le club angevin pour le transfert de Mohamed-Ali Cho, moyennant 12M€ et quelques bonus.

Et maintenant un accord avec Cho !