Mercato – OM : Une recrue surprise arrive, il annonce du lourd

Alexis Brunet

Encore une fois cet été, l'OM a opéré de nombreux changements dans son effectif. Pablo Longoria a mis la main au portefeuille afin de boucler l'arrivée de nombreux joueurs. Moins connu du grand public qu'un Pierre-Emerick Aubameyang, Amir Murillo a lui débarqué à Marseille pour environ 3M€. Et à en croire l'ancien adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht, le club phocéen a réalisé un très bon coup.

Pablo Longoria a toujours très apprécié les périodes de mercato. Bien que particulièrement fatigants, ces moments permettent au président de l'OM de faire jouer tout son réseau, et dénicher les meilleurs coups possibles pour le club phocéen. Le dernier mercato estival n'a pas fait exception à la règle, car de nombreux joueurs ont rejoint le club olympien.

L'OM s'est renforcé partout

Pablo Longoria n'a donc pas chômé cet été. En attaque, le président de l'OM a mis la main sur Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye et Joaquin Correa. Au milieu c'est Geoffrey Kondogbia qui est venu apporter toute son expérience. Et en défense, le club phocéen a attiré Renan Lodi, Bamo Méïté, et Amir Murillo. Sans oublier l'arrivée définitive de Ruben Blanco.

«Il était prêt pour le combat»