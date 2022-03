Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue estivale de Longoria vide son sac…

Publié le 14 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

Ayant pu chambouler la hiérarchie des gardiens à l’OM, en prenant la place de Steve Mandanda dans les buts phocéens, Pau Lopez s’est livré sur son adaptation express et son bien-être à Marseille.

Alors qu’il avait débarqué pour imposer une concurrence à Steve Mandanda, Pau Lopez a rapidement pris la place de gardien titulaire de l’ex-capitaine de l’OM. En effet, dès les premières semaines de la saison, Lopez a su griller la priorité à Mandanda et est devenu le gardien numéro un de Jorge Sampaoli, coach de l’OM. Plus d’une moitié de saison après son arrivée sous la forme d’un prêt en provenance de la Roma, Pau Lopez s’est confié sur son intégration à l’Olympique de Marseille.

« Je n’aurais pas pu imaginer que cela se passerait comme ça »