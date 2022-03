Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le bel aveu de Pau Lopez sur son arrivée à l’OM !

Publié le 13 mars 2022 à 23h30 par Th.B.

Arrivé en prêt l’été dernier en provenance de la Roma, Pau Lopez est d’ores et déjà définitivement un joueur de l’OM. De quoi apporter de la joie au gardien espagnol qui n’a pas manqué de s’enflammer pour son intégration à l’OM et dans la cité phocéenne.

Président de l’OM, Pablo Longoria a fait le choix d’injecter du sang neuf lors du dernier mercato estival à chaque ligne de l’effectif de Jorge Sampaoli, y compris le poste de gardien de but. Intouchable et alors capitaine de l’OM, Steve Mandanda a vu un concurrent direct lui disputer sa place de titulaire et lui prendre dès les premières semaines de compétition en la personne de Pau Lopez. Prêté par la Roma, Lopez va rester dans la durée à l’OM à l’issue de la saison et jusqu’en 2026. Pour le plus grand bonheur du gardien espagnol qui n’a pas manqué de souligner à quel point il est heureux à l’OM en revenant pour Prime Video Sport sur son intégration.

« Je suis très heureux dans la ville et au club »