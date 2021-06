Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle vente bien engagée pour Longoria ?

Publié le 11 juin 2021 à 1h45 par La rédaction

Après un prêt de 6 mois en Allemagne, Nemanja Radonjic est de nouveau sur le départ. Le Serbe de 25 ans a des pistes en Allemagne et en Turquie.

Arrivé à l’OM à l’été 2018, Nemanja Radonjic n’aura jamais pu s’imposer. Pourtant, ses entraîneurs ont cru en lui. Rudi Garcia d’abord, André Villas-Boas ensuite. Mais hormis quelques bonnes performances en sortie de banc, l’international serbe n’a jamais été une alternative suffisante pour l’OM. Prêté l’hiver dernier au Hertha Berlin, il sera de retour à la Commanderie dès la reprise.

L’Allemagne ou la Turquie comme solutions