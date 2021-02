Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà menacé pour l'une de ses pépites ?

Publié le 11 février 2021 à 23h15 par Th.B.

Ayant plutôt fait bonne impression pour sa première face à Auxerre mercredi, Bamba Dieng intéresseraient quelques équipes. Néanmoins, l’attaquant prêté à l’OM par l’académie sénégalaise Diambars ferait en priorité affaire avec le club phocéen à la fin de la saison.

Recruté en prêt dans le cadre d’un partenariat avec l’académie sénégalaise du nom de Diambars, l’attaquant Bamba Dieng (20 ans) a trouvé le chemin des filets dès sa première apparition sous le maillot de l’OM. En effet, mercredi soir à l’occasion des 32èmes de finale de la Coupe de France, le Sénégalais n’a eu besoin que de onze minutes afin de marquer le deuxième but phocéen face à Auxerre et ainsi, à confirmer la qualification de l’OM. Des débuts plutôt prometteurs dans l’ensemble, de quoi voir un avenir radieux à l’Olympique de Marseille dans la durée ? Nous n’en sommes pas encore là.

« Quelques clubs se renseignent à son sujet, mais… »