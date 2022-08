Foot - Mercato - OM

Une bataille féroce fait rage dans ce dossier brûlant de Longoria

Publié le 8 août 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet

Après une première saison à l’OM entachée par une grave blessure au genou, Konrad de la Fuente pourrait tenter de se relancer à l’étranger. Ces derniers jours, l’international américain est annoncé sur le départ. D’ailleurs, plusieurs clubs seraient à l’affût dans ce dossier. Et le Bayern Munich ne serait pas totalement exclu de la course pour Konrad de la Fuente cet été.

Alors que Pablo Longoria se concentre sur son recrutement estival, il pourrait également pousser certains joueurs vers la sortie. Après avoir déjà bouclé les départs de Luan Peres, Luis Henrique et Nemanja Radonjic, le président de l’OM travaillerait sur la sortie d’un nouvel élément cet été. Arrivé en 2021, Konrad de la Fuente s’imaginait très certainement vivre une première saison plus simple à l’OM. Gravement touché au genou, l’Américain n’a pas vraiment eu l’opportunité de s’imposer dans le club phocéen. De ce fait, le joueur de 21 ans pourrait être tenté par une expérience à l’étranger afin de se relancer, les places à l'OM étant très chères. Ces derniers jours, Konrad de la Fuente est régulièrement évoqué sur le départ. On parlait même d’un possible avenir au Bayern Munich. Toutefois, la piste menant en Bavière a rapidement été démentie.

La piste Bayern démentie pour Konrad de la Fuente...

Comme révélé par RMC Sport et Sky Allemagne , il ne serait pas question d’un transfert vers le Bayern Munich pour Konrad de la Fuente. L’ailier de l’OM ne figurerait pas sur la liste du club bavarois cet été malgré les récentes rumeurs à ce sujet. Mais alors qu’on pensait la piste désormais écartée pour l’avenir de Konrad de la Fuente, Relevo ne démord pas.

el tema era, fichado por el Bayern y cedido al Augsburg, sino al Aug y controlado por el Bayern. De momento no avanza. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 8, 2022

... mais la presse espagnole ne démord pas

Comme révélé par l’intermédiaire du journaliste Matteo Moretto, le Bayern Munich envisagerait bien de recruter Konrad de la Fuente afin de le prêter à Augsbourg dans la foulée. Toutefois, le dossier n’avancerait pas vraiment ces dernières heures. Et le Bayern Munich pourrait se faire devancer par la concurrence pour Konrad de la Fuente.

Plusieurs clubs sur le coup